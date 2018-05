Un dels arrestats per la mort d'un nen a Algesires queda en llibertat

Un dels dos detinguts pel succés en el qual un nen va morir després d'un xoc entre dues embarcacions a la platja de Getares, a Algesires (Cadis), va quedar en llibertat, segons va confirmar el delegat del Govern, Antonio Sanz. Paral·lelament, el segon dels detinguts, presumptament el que pilotava la llanxa, passarà demà a disposició judicial. El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, havia indicat que dos dels implicats compten amb antecedents penals, sent un d'ells el pare del menor mort, tot i que no va poder matisar si són per narcotràfic.