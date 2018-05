La jutge demana informació sobre el polèmic màster de Casado

La magistrada titular de Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid ha acordat obrir una peça separada per aclarir si el catedràtic de la Universitat Rey Juan Carlos (URJC), Enrique Álvarez Conde, va poder cometre un delicte continuat de prevaricació i va sol·licitar a aquesta universitat que remeti informació sobre el màster que va cursar el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, en el període 2008-2009.

La jutgessa va optar per aquesta mesura per determinar si es va poder cometre de forma continuada falsificació de document públic o prevaricació per part de l'exdirector de l'Institut de Dret Públic de la URJC, l'organisme autònom que va impartir el màster de Cifuentes i el de Casado.

La magistrada també va citar com a investigada l'expresidenta autonòmica i el propi catedràtic de Dret Públic en el marc de la investigació sobre el màster, on ja han comparegut les tres professores la firma de les quals apareix a l'acta del Treball de Final de Màster de Cifuentes que podria haver estat falsificat.

El vicesecretari de Comunicació del PP va expressar la seva disposició a col·laborar amb la «màxima transparència» amb la jutge amb l'objectiu que «tot s'aclareixi com més aviat millor». Segons va recordar, ja va oferir en el seu moment informació als mitjans de comunicació i està disposat a fer el mateix «des de qualsevol altre àmbit».

Per part seva, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va demanar al president de Ciutadans, Albert Rivera, que el seu partit permeti la investidura del socialista Àngel Gabilondo com a president de la Comunitat de Madrid en comptes d'afavorir un govern del popular Ángel Garrido i seguir així «encobrint la corrupció» del PP de Madrid.

El president de Ciutadans va assegurar que el seu partit tenia raó quan va afirmar que hi havia «una trama universitària i no un cas Cifuentes» i va reclamar que s'impulsi una comissió d'investigació a l'Assemblea de la comunitat sobre la qüestió de possibles irregularitats en màsters cursats per polítics en aquesta autonomia.