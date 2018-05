Els militars fereixen diversos diputats a les portes del Parlament veneçolà

El chavisme ha reforçat el seu setge contra el Parlament en vigílies dels comicis presidencials de diumenge. Membres de la Guàrdia Nacional van impedir per sisena vegada en un mes l'accés de la premsa a la seu de l'Assemblea Nacional, uns incidents en què diversos parlamentaris i periodistes van resultar ferits. Un grup de diputats es va enfrontar al destacament militar, esgrimint la llibertat d'informació per facilitar l'ingrés dels periodistes. Els guàrdies nacionals no van dubtar, un cop més, a extremar la violència per mantenir tancat el setge contra el Parlament.