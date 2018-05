Fan pintades amenaçadores contra polítics del PSE-EE en un frontó a Hernani

El frontó d'Hernani (Guipúscoa) va aparèixer amb pintades amenaçadores contra Consuelo Ordóñez, germana del membre del PP basc assassinat per ETA Gregorio Ordóñez i presidenta de Covite, i contra Maite Pagazaurtundua, germana de qui va ser cap de la Policia Local d'Andoain, també assassinat per la banda terrorista, Joseba Pagazaurtundua, així com noms de dirigents del PSE-EE com Idoia Mendia, Denis Itxaso, Rodolfo Ares o Patxi López, juntament amb dianes. La secretària general del PP basc, Amaya Fernández, va condemnar aquestes pintades i va alertar que aquest tipus de comportaments són «una humiliació per a tots els demòcrates» i una evidència «de la feina que queda per fer per eradicar l'odi del País Basc». Per tot això, va instar la resta de forces polítiques a condemnar els fets «en nom d'impulsar una política de tolerància zero davant comportaments totalment nocius per construir una memòria digna».