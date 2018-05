El PSOE proposa reformar el Codi Penal per actualitzar el delicte de rebel·lió

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dimecres la necessitat de reformar el Codi Penal per actualitzar el delicte de rebel·lió als temps que corren "al segle XXI", perquè tal com està redactat avui dia es vincula "absolutament" a un cop militar.

Així ho ha desvelat en una entrevista a 'Los desayunos de TVE', on ha advertit que el desafiament secessionista a Catalunya és un problema que es perllongarà durant "molts anys" a Espanya.

Sánchez ha garantit el suport del PSOE si el Govern de Mariano Rajoy porta al Congrés aquesta actualització del Codi Penal. En cas que no ho faci, llavors els socialistes presentaran una proposta en aquest sentit, ha precisat.

Aquesta reforma, ha explicat, persegueix adequar el delicte de rebel·lió a successos com els que han tingut lloc a Catalunya amb la finalitat de dotar l'Estat d'instruments precisos amb els quals defensar un "bé jurídic" com la Constitució enfront d'aquells que aprofiten la seva condició de líders d'institucions democràtiques per "subvertir l'ordre constitucional".

Sánchez ha subratllat la necessitat de deixar clar al secessionisme que sempre que pretengui aconseguir els seus objectius vulnerant la llei es trobarà amb "un mur" de l'Estat espanyol, que respondrà de forma "ferma", però "serena" i "proporcional" als desafiaments que li plantegi l'independentisme, si és necessari amb un altre 155.

No descarta intervenir TV3 arribat el cas

El líder del PSOE ha deixat fins i tot la porta oberta al fet que, arribat el cas, un nou 155 inclogués la intervenció dels mitjans de comunicació públics catalans, una opció que van rebutjar frontalment els socialistes al debat sobre l'actual 155.

Això sí, ha deixat clar que per aplicar un altre 155, el desafiament del Govern que ho motivés hauria de concretar-se en "fets", no n'hi ha prou només amb "paraules" que amenacin amb determinades accions.

Torra, el veritable rostre de l'independentisme

En el transcurs de l'entrevista, Sánchez ha presentat com una "oportunitat" la investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat, en el sentit que permetrà que molts, tant a Catalunya, com en la resta d'Espanya i a l'estranger coneguin el veritable rostre "xenòfob i supremacista" que amaga el moviment independentista i que s'assembla a altres moviments a Europa i la resta del món.

En aquest sentit, Sánchez creu que els tuits esborrats del president de la Generalitat, en els quals presenta els catalans com una raça superior a l'espanyola, han fet més pedagogia sobre la veritable amenaça que representa l'independentisme a Catalunya que qualsevol campanya d'informació del Govern central o dels partits constitucionalistes.

El líder del PSOE ha donat un toc d'atenció a ERC, un partit d'esquerres que, ha subratllat, no s'entén com pot estar donant suport a un "discurs clarament supremacista, que basa els seus postulats en certa superioritat del poble català i que nega l'espanyolitat de Catalunya, que existeix i hi ha molta". "Un partit d'esquerres hauria de defensar la solidaritat entre ciutadans", ha advertit.

Sánchez també ha enviat un missatge a Ciutadans, que va començar, segons ell, negant el 155, va passar a reivindicar el seu ús per desbloquejar la situació, després va retirar el seu suport al Govern central entorn d'aquest assumpte per immediatament després demanar unitat dels demòcrates entorn d'aquest article de la Constitució espanyola.

El líder del PSOE ha instat per tant el líder taronja, Albert Rivera, al fet que renunciï a posar en qüestió la unitat dels partits constitucionalistes per "esgarrapar vots" perquè és un "error" plantejar dubtes sobre aquesta unitat "en moments com aquest" en el qual Espanya ha de proveir-se de "arguments" per fer front al secessionisme.