El Govern de Turquia va convocar l'ambaixador d'Israel i el va instar a abandonar el país fins a nou avís, com a gest de condemna per la repressió exercida dilluns per les forces de seguretat israelianes contra milers de manifestants palestins a la Franja de Gaza. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha estat una de les veus més crítiques contra la repressió de les manifestacions palestines i ha qualificat de «genocides» les forces israelianes.