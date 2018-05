Casado atribueix a «difamacions anònimes» les acusacions de tracte de favor a la carrera

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va defensar que «no hi ha cap irregularitat» en el seu expedient i les informacions publicades que apunten a sospites sobre la manera en què va obtenir un títol universitari es basen en «difamacions anònimes sense proves» . «La notícia sobre la meva carrera de fa 15 anys és falsa i atempta contra el meu honor. Es basa en difamacions anònimes sense proves i calumnia la universitat i els seus professors», va assenyalar Casado.

Es referia així a la informació publicada per El Mundo segons la qual Casado hauria superat 12 matèries de les 25 de la carrera de Dret i hauria aconseguit el títol en quatre mesos, poc després de ser elegit diputat madrileny l'any 2007, amb «facilitats». «No hi ha cap irregularitat en el meu expedient i així ho vaig demostrar amb tota la documentació. Ja n'hi ha prou d'injúries», va afegir.

El sotssecretari de Comunicació del Partit Popular considera que s'està destrossant el seu «prestigi professional» en un «pimpampún» que és «pur escarni», ja que és «absolutament fals» que rebés algun tipus de tracte de favor en els seus estudis superiors, i ho va relacionar amb la seva presència «a les travesses» per encapçalar una candidatura del PP madrileny a les municipals i autonòmiques de 2019.

Casado va defensar que el seu cas és «habitual», ja que amb els plans d'estudi antics molts alumnes cursaven simultàniament dues carreres arribant a tenir més de 10 assignatures per curs, i «perfectament possible» perquè part de les assignatures estaven ja en tercera convocatòria i les portava preparant «tres anys». Va reivindicar, a més, l'«honorabilitat» dels seus professors.

L'expresidenta de la Comunitat i del PP de Madrid Esperanza Aguirre va assegurar que és «absolutament i totalment fals» que hagi pressionat mai perquè aprovessin la carrera al vicesecretari de Comunicació del PP. «No he trucat mai a ningú», va assenyalar. «No és possible que es doni crèdit a unes fonts que volen guardar-se a l'anonimat per calumniar algú i en aquest cas a mi, és intolerable», va lamentar

Per part seva, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, considera que és «molt estrany» que el vicesecretari de Comunicació del PP aprovés la meitat de Dret en un curs acadèmic i li va demanar que expliqui les seves raons. «Crec que és estrany, però en tot cas, Casado haurà d'explicar les seves raons i hi haurà gent que les cregui i altres que no», va destacar Sánchez, tot afegint que no creu que el convencin els seus aclariments perquè «mai» ha vist un cas semblant a la Universitat.

Per al líder socialista és «molt estrany» veure que «persones que han tingut al mateix temps responsabilitats polítiques aprovin, de la carrera de Dret, que és de molt estudiar, la meitat de les assignatures en un curs acadèmic, que són nou mesos».

Paral·lelament, el portaveu de Ciutadans a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, va assegurar que la informació sobre la carrera de Casado confirma que el cas del màster de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes «no és un cas aïllat». «Casado va donar explicacions en el seu moment i imagino que n'haurà de donar més, però això confirma que el cas Cifuentes no és un cas aïllat, sinó que és el símptoma d'un problema que pateix la universitat pública», va lamentar el portaveu de la formació taronja.

La diputada de Podem a l'Assemblea de Madrid Clara Sierra va assegurar que li cau «l'ànima als peus» amb la notícia sobre Casado i va augurat que «les irregularitats d'uns pocs poden arruïnar el mèrit de molts».