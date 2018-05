Dimiteix el director executiu d'Oxfam al Regne Unit per l'escàndol d'Haití

El director executiu d'Oxfam Regne Unit, Mark Goldring, va anunciar que deixarà el càrrec a finals d'aquest any després d'haver-se vist afectat per l'escàndol que va sacsejar el passat mes de febrer l'ONG arran de la contractació de prostitutes pel seu personal a Haití després del terratrèmol de 2010. «Amb gran dolor he decidit renunciar com a director executiu a finals d'aquest any», va anunciar en un missatge publicat al web de l'ONG, assegurant que ha estat un «privilegi» fer la seva feina durant els últims cinc anys però «ha arribat el moment d'un nou líder».

Goldring va reconèixer que «els últims mesos han estat tremendament difícils per a tots els implicats en Oxfam». En aquest sentit, va expressar el seu «enuig per l'impacte dels terribles abusos de poder per aquestes persones a Haití el 2011 i per la incapacitat d'Oxfam de protegir les dones a les quals havia de donar suport».

Igualment, va dir sentir-se «trist per l'impacte» que l'escàndol i l'àmplia cobertura rebuda per aquest ha tingut en la confiança dels ciutadans en les organitzacions humanitàries, «en una manera que perjudicarà les persones que viuen en la pobresa a tot el món».

«Necessitem assegurar-nos que Oxfam i totes les agències són mereixedores de la confiança de la població i necessitem recuperar la confiança», va admetre, defensant la tasca que realitza l'ONG que ha dirigit en els últims anys.

Goldring va defensar que després dels esdeveniments que van tenir lloc a Haití el 2011, Oxfam ja va adoptar mesures per evitar que tornessin a repetir-se i aquestes s'han reforçat des que l'escàndol va saltar a la llum al febrer.

L'ONG ha entaulat un procés de renovació que «serà llarg», va destacar. «A més d'aprendre lliçons, Oxfam Regne Unit necessita recuperar la confiança dels ciutadans, reconstruir les relacions i recuperar la seva veu pròpia», va admetre, a més d'aprofitar per «repensar quin tipus d'organització volem ser en la propera dècada». En aquest sentit, va considerar que és millor que sigui un altre director executiu el que porti a terme aquesta tasca.