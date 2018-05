L'Eurocambra vol informació sobre la independència dels informatius de RTVE

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu enviarà una carta al Govern espanyol en la qual demanarà explicacions sobre les acusacions de «falta d'independència» dels informatius de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) així com la «preocupació» d'aquesta comissió per la situació actual de la corporació. La presidenta de la comissió, Cecilia Wikström, va decidir mantenir oberta la petició registrada pel Consell d'Informatius de RTVE, els representants del qual van presentar ahir el cas davant eurodiputats a Brussel·les, i escriurà al Govern perquè «ells mateixos puguin explicar com perceben la situació actual i com la solucionaran» d'acord amb la petició.

Per la seva banda, el representant de la Comissió Europea present al debat parlamentari va lamentar que l'executiu comunitari «no tingui competències» per intervenir, ja que només pot fer-ho quan «està en joc la legislació europea», i creu que aquest no és el cas. No obstant, va recordar que la normativa europea sobre serveis i mitjans audiovisuals «està sent objecte de revisió», i els canvis proposats per la Comissió exigeixen als països el respecte de la independència als ens públics.