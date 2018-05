El mínim exempt dels premis de loteries s'elevarà fins als 10.000 euros

El PP, Ciutadans, PNB i UPN van acordar elevar el mínim exempt dels premis de loteries fins als 10.000 euros en el projecte de Pressupostos de 2018, i fixar una pujada d'aquest mínim exempt per als propers anys. L'acord es deriva d'una esmena registrada als Comptes d'aquest any i ja compta amb suports suficients per incorporar-se als Pressupostos, que aquesta setmana es debaten en comissió. L'acord busca elevar aquest any fins a 10.000 euros el mínim exempt de tributar, un llindar que aniria augmentant fins als 20.000 euros el 2019 i fins als 40.000 euros el 2020.