La trànsfuga d'Alacant declararà davant la Fiscalia Anticorrupció

La regidora no adscrita de l'Ajuntament d'Alacant i ex de Guanyar Alacant, Nerea Belmonte, haurà de declarar el proper 24 de maig davant la Fiscalia Anticorrupció arran de la investigació oberta per determinar si hi ha indicis de la presumpta compra del seu vot per a la sessió d'investidura a l'Alcaldia d'Alacant, en la qual finalment el PP va tornar a col·locar-se al capdavant del consistori després de la dimissió del socialista Gabriel Echávarri. Belmonte va assegurar estar «desitjant» acudir perquè «la veritat rellueixi entre tanta indecència, serà un dia de celebració».