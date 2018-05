Xuclà atribueix la sanció del Consell d'Europa a un «ajust de comptes»

El coordinador de diputats i senadors del PDeCAT, el gironí Jordi Xuclà, va assegurar que accepta però no comparteix la sanció que li ha imposat la Comissió de Reglament del Consell d'Europa, que durant dos anys li impedirà exercir funcions de representació institucional, com formar part d'observacions electorals o elaborar nous informes, una decisió que va atribuir a un «ajust de comptes».

Xuclà va insistir que no pot més que acceptar la sanció del Comitè de Reglament, davant del qual es va defensar dimarts a París, malgrat estar, segons el seu parer, «agafada pels pèls», perquè ell segueix mantenint que no va incomplir el Codi de Conducta del Consell d'Europa.

«En cap cas la decisió del Consell d'Europa està basada en una acusació de corrupció», va destacar el diputat, a qui s'acusa d'haver contravingut l'article 13 del Codi de Conducta, que assenyala que no es pot compartir informació amb terceres persones.

En concret, segons la versió que va exposar davant la Comissió de Reglament, Xuclà va compartir l'esborrany d'un dels seus informes amb una assistent, però només per a «polir» la traducció a l'anglès per no ser aquesta la seva llengua materna.

No obstant això, el Comitè de Reglament ha decidit imposar-li un càstig pel qual durant dos anys no podrà formar part d'observacions electorals o elaborar nous informes. Ara bé, Xuclà sí que mantindrà actius tots els seus drets polítics a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, com ara el dret a vot, a prendre la paraula, a presentar tot tipus d'iniciatives i mocions, i a presentar esmenes.