Zuckerberg compareixerà davant el Parlament Europeu

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va anunciar que Mark Zuckerberg, CEO i fundador de Facebook, ha acceptat anar a l'Eurocambra després de l'escàndol de la filtració de dades i ho farà, si és possible, «la setmana que ve», encara que no va especificar si serà una reunió pública o a porta tancada.

Tajani va explicar que l'empresari tecnològic es reunirà amb ell i amb els líders dels grups polítics, a més de amb el president de la comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d'Interior. No obstant això, el president dels liberals, Guy Verhofstadt, va advertir que no assistirà a la trobada si és a porta tancada. «Ha de ser una audiència pública, per què no un Facebook Live? Lamento profundament que el Partit Popular Europeu s'hagi confabulat amb l'extrema dreta per mantenir tot darrere de portes tancades», va explicar l'eurodiputat belga.

«Els nostres ciutadans mereixen una explicació completa i detallada», va afirmar Tajani, que va celebrar la decisió de Zuckerberg «d'aparèixer en persona».