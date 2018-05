Allau de crítiques a Iglesias i Montero per la compra d'una luxosa casa

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i la seva parella, la portaveu parlamentària d'aquest partit, Irene Montero, han hagut de donar explicacions sobre l'adquisició del seu nou habitatge després de l'allau de crítiques rebudes després que se'n conegués el preu i apareguessin fotografies de la luxosa casa. Els dos polítics van emetre un comunicat en què asseguren que la hipoteca de 540.000 euros que han contractat «a mitges» per fer front al pagament de la casa que s'han comprat a Galapagar (Madrid) suposa una lletra de 1.600 euros al mes durant 30 anys, que es poden permetre gràcies als seus sous, corresponents a tres salaris mínims, tal com marca el codi ètic de la seva formació -la resta la donen a Podem o a causes socials-.

Així ho van assegurar en el comunicat que van emetre per donar explicacions sobre la gran polèmica que s'ha suscitat en fer-se públic que han comprat una casa al municipi de la serra madrilenya per «poder tenir cura» dels fills que esperen «amb una mica d'intimitat en una casa al camp».

Montero va defensar que la casa és «per viure-hi i no per a especular» i per això va donar a entendre que no hi ha cap incoherència en aquesta operació amb els seus postulats polítics. Així ho va assegurar en ser preguntada per les crítiques que Iglesias va llançar el 2012 al llavors ministre d'Economia Luis de Guindos per comprar-se un àtic de 600.000 euros. «Entregaries la política econòmica del país a qui es gasta 600.000 euros en un àtic de luxe?», va assegurar llavors.

El PP va demanar «coherència» a Iglesias. «Jo veig en alguns molta hipocresia, i això és molt recurrent en l'esquerra, que critica els xalets quan són dels altres», va assenyalar el portaveu del Grup Popular, Rafael Hernando. Paral·lelament, la portaveu parlamentària del PSOE, Margarita Robles, considera que seran els votants de Podem els que «hauran de valorar si hi ha o no incoherència».