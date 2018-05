Un avió de Cubana de Aviación s'estavella després d'enlairar-se a l'Havana

Un avió que cobria la ruta entre l'Havana i la província cubana d'Holguín, a l'est del país, s'ha estavellat aquest divendres res més sortir de l'aeroport internacional José Martí, a la capital, sense que de moment se sàpiga si hi ha víctimes.



L'avió és un Boeing 737 de l'aerolínia Blue Panorama que havia arrendat Cubana d'Aviació i operava la mexicana Damojh. A bord hi anaven 104 persones, d'acord amb la premsa estatal.



L'aparell s'ha desplomat sobre una zona agrícola coneguda com Rancho Boyeros que envolta a l'aeròdrom de la capital. Imatges difoses pels mitjans locals mostren una gran fumera.



El nou president cubà, Miguel Díaz-Canel, s'ha traslladat immediatament a l'aeroport, acompanyat de diversos membres del seu Govern, per donar instruccions 'in situ'.



Efectius de Bombers i de la Policia Nacional Revolucionària, així com diverses ambulàncies, es troben treballant al lloc del sinistre.





#ÚltimaHora: Se estrella e incendia avión de Cubana de Aviación, se trata de un Boeing 737, cayó en el aeropuerto Internacional de La Habana de Cuba, José Martí. pic.twitter.com/bTyxT3nwTM — Telenoticias21 GMV (@TN21sv) May 18, 2018