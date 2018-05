La comissió que revisarà els delictes sexuals del Codi Penal estarà formada per 15 dones i 13 homes

La comissió que ha de revisar la tipificació dels delictes sexuals del Codi Penal arran de la sentència de 'La Manada' estarà formada per 15 dones i 13 homes, així ho ha comunicat aquest divendres el ministeri de Justícia a través d'un comunicat. La Comissió General de Codificació –en la secció penal- estava formada de manera permanent per 19 homes i 1 dona. Davant les crítiques, el ministeri va incorporar tres dones juristes com a vocals adscrites per abordar aquesta reforma concreta, però durant la primera reunió es va demanar que s'ampliés el nombre de vocals permanents i que hi hagués un "equilibri" real entre els dos sexes. De fet, la comissió va advertir que fins que no es fes aquest canvi no es tornarien a reunir per començar a treballar. Finalment, Justícia ha decidit incorporar 12 noves dones vocals permanents per aconseguir una "representació equilibrada en aquest òrgan assessor".

La Secció de Dret Penal de la Comissió General de Codificació s'haurà de pronunciar sobre temes d'especial sensibilitat com la llibertat sexual de la dona i la tipificació que es va fer en el Codi Penal del 1995 dels delictes d'abús i agressió sexual.