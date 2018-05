Detenen una dona als EUA per torturar els seus 10 fills d'entre 4 mesos i 12 anys

Una mare de deu fills va entrar a la presó després que la Fiscalia del Comtat de Sonoma, al nord de Califòrnia (EUA), l'acusés formalment de nou càrrecs per colpejar i torturar els menors. Ina Rogers, de 31 anys , va comparèixer a la cort i se li va fixar una fiança de 495.000 dòlars, a més de presentar-se-li els nou càrrecs a causa dels maltractaments als seus fills, amb edats compreses entre els 4 mesos i 12 anys.

El cas va sortir a la llum pública quan les autoritats van respondre a una trucada per la desaparició del fill gran i que va donar peu dilluns a la detenció per negligència de la dona, que va ser alliberada després de pagar una fiança de 10.000 dòlars, així com del seu marit i pare dels fills, Jonathan Allen, de 29 anys.

Segons la Fiscalia, els agents van trobar a l'habitatge familiar de Fairfield, al nord-est de San Francisco, els petits amb ferides i cicatrius produïdes per armes punxants, a més de cremades i hematomes a causa de trets amb pistoles de perdigons. La Fiscalia assegura que els nens, trobats arraulits en una habitació de la casa plena d'excrements, van ser sotmesos a la tortura d'ofegament simulat, els van disparar amb una ballesta i els van llançar aigua bullint, entre d'altres càstigs. Sharon Henry, vicefiscal del Comtat, va dir fins i tot que els menors van ser torturats «amb fins sàdics». L'home, a qui se li va imposar una fiança de 5,2 milions de dòlars, es va declarar dimarts no culpable d'almenys set càrrecs greus de tortura en contra de nens i nou càrrecs d'abús.