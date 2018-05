La jutge del cas del màster de Cifuentes imputa tres professors més i un alumne

La jutge Carmen Rodríguez-Medel ha ampliat la investigació del cas sobre el màster de Cristina Cifuentes a altres tres professors més de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), entre ells Pablo Chico de la Cámara, i a un alumne del mateix curs de l'exdirigent madrilenya. Chico de la Cámara va ser el professor del màster que va ordenar a la funcionària Amalia Calonge, també imputada en la causa, canviar les notes el 2014. En el Ple monogràfic de l'Assemblea de Madrid, Cristina Cifuentes va exhibir una carta d'aquest professor manifestant que havia donat aquesta ordre per un error que va tenir en la transcripció de les qualificacions. Precisament Chico de la Cámara va presentar recentment la seva dimissió com a president del Tribunal Econòmic Administratiu de l'Ajuntament de Pozuelo.

Els altres dos docents són la professora de Dret Administratiu Susana Galera i el de Dret del Treball Rodrigo Martín. Tots ells, més l'estudiant investigat, compareixeran davant la jutge el proper 25 de juny. Aquell mateix dia també compareixerà Maite Feito, exassessora del Govern de la Comunitat de Madrid que hauria pressionat la professora Cecilia Rosado, també investigada, així com Enrique Álvarez Conde, l'exdirector del màster. Ho faran un dia abans que declari com a investigada Cifuentes per delictes de suborn i falsedat documental.

En el marc de la instrucció, la magistrada ha sol·licitat a la Guàrdia Civil que s'encarregui de revisar i avaluar els arxius informàtics i altra documentació que remeti la Universidad Rey Juan Carlos. Així ho ha demanat als serveis tècnics de l'Institut Armat després de sol·licitar a la universitat madrilenya que faciliti diversos arxius relacionats amb el màster que va dirigir el catedràtic Enrique Álvarez Conde.

Dilluns passat, el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, va aportar a la jutgessa tres de les actes de convalidació amb firmes falsificades que demostrarien que a part de Cifuentes deu alumnes més s'haurien beneficiat d'un aprovat general amb suposades irregularitats.

Per altra banda, el president de la Comunitat de Madrid en funcions i candidat del PP, Ángel Garrido, va recordar en el seu discurs en el Ple d'investidura l'expresidenta autonòmica, «una professional entregada al servei públic que ha governat amb dedicació». Així, gairebé al final de la seva intervenció, Garrido va demanar a l'oposició la seva col·laboració, com la que van oferir a Cifuentes, moment en el qual la va voler recordar amb «el respecte que mereix com a persona i com a presidenta de la Comunitat».

El candidat popular va destacar que cal reconèixer que la dirigent, «que ha format part de la Cambra durant molts anys», ha estat una professional que ha governat la Comunitat de Madrid «amb dedicació i amb encert».