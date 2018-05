Les bosses de plàstic deixaran de ser gratuïtes l'1 de juliol

El govern espanyol prohibirà les bosses de plàstic que no siguin compostables a partir del 2021 i obligarà a cobrar-les a partir del pròxim 1 de juliol. Així ho contempla el reial decret que regula aquest objecte quotidià i que ha estat aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres a proposta del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. Concretament, d'aquí a tres anys es prohibiran totes les bosses lleugeres i molt lleugeres que no siguin biodegradables. A més, partir de l'1 de juliol d'aquest any es cobraran de forma obligatòria totes les bosses de plàstic, a excepció d'aquelles que estiguin destinades a aliments a granel i les que tinguin un percentatge de plàstic reciclat igual o superior al 70%. La ministra Isabel Tejerina ha destacat que aquest "Reial Decret pretén protegir la natura", ja que "un dels principals objectius de l'executiu espanyol és tenir un medi ambient lliure de plàstics i residus".