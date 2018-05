L'M5S i la Lliga arriben a un acord a Itàlia sobre el programa de govern

Els líders del Moviment 5 Estrelles (M5S) i de la Lliga, Luigi di Maio i Matteo Salvini, van aconseguir tancar els últims serrells pendents del «contracte» amb el qual ambdues formacions aspiren a governar en coalició a Itàlia, sense que de moment s'hagi concretat qui serà la persona de consens per al lloc de primer ministre.

Els dos principals partits polítics vencedors de les últimes eleccions intenten posar fi així a deu mesos de crisi política amb un pacte sense precedents que eviti una nova crida a les urnes. Tots dos van deixar clar que elegiran un primer ministre «polític» obligat a subscriure els 22 punts del «contracte», de tal forma que es descarta en principi un tecnòcrata aliè.

Els mitjans situen ara com a principal hipòtesi que el nou cap de Govern surti de l'M5S, que va ser el partit més votat en els últims comicis, i entre els noms que s'han divulgat hi ha els del propi Di Maio i els de els diputats Alfonso Bonafede i Emilio Carelli. Aquest darrer va assegurar que està «a la disposició del moviment», segons va assegurar Il Corriere della Sera.

Les dues parts van aconseguir tancar ahir els serrells pendents, com per exemple aclarir si seria legal convocar un referèndum sobre les mesquites, amb l'objectiu que la militància es pronunciï en els propers dies sobre el «contracte» i es pugui avançar ja a la següent fase.



Reunió positiva

Al final de la reunió entre Di Maio i Salvini –l'única prevista per a ahir–, fonts esmentades pel diari La Repubblica van confirmar que el «contracte» polític està ja «absolutament tancat», amb «importants progressos» en les negociacions per escollir el primer ministre.

Des de Bulgària, on va tenir lloc una cimera entre els líders de la UE i els dels Balcans, el primer ministre sortint, Paolo Gentiloni, va defensar la necessitat que Itàlia no malgasti «l'esforç col·lectiu» dels últims anys, principalment per mantenir l'estabilitat econòmica. Així mateix, va dir que «Itàlia no abandona el camí europeista».