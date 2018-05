Les meves explicacions

Davant les notícies aparegudes les últimes hores sobre la decisió del Consell d'Europa presa el 15 de maig vull donar les següents explicacions:

Després de 10 mesos de treballs d'una comissió d'investigació del Consell d'Europa, l'acusació contra la meva persona ocupa 5 línies en un informe de 219 pàgines.



De què se m'acusa?

L'1 d'octubre de 2015 a la nit vaig redactar un esborrany de declaració d'una pàgina perquè fos discutit el dia següent en una reunió de 34 persones. Essent l'anglès la meva llengua de treball, però no la materna, li vaig demanar a una persona que té l'anglès com a llengua materna que m'ajudés a revisar el text per poder presentar un document gramaticalment polit.

Se m'acusa d'haver incomplert l'article 13 del Codi de Conducta per «haver compartit informació confidencial amb una persona de fora de l'organització». Discrepo totalment d'aquesta acusació perquè aquell esborrany no era un document oficial sinó el meu esborrany. Vaig haver de fer jo mateix l'esborrany perquè la persona del secretariat que m'havia d'acompanyar estava malalta.

El paràgraf 663 de l'informe diu: «La Comissió considera que, a part de compartir un esborrany amb una persona de fora de la missió, el que aparenta incomplir amb l'article 13 del Codi de Conducta, la manera amb què el Sr. Xuclà va conduir la reunió del 2 de novembre de 2015 i la missió d'observació electoral en el seu conjunt no presenta cap incompliment dels altres estàndards ètics de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa». Punt i final.

El comitè de reglament es va reunir el 15 de maig i va fer tres valoracions i decisions:

1-Existeixen elements per acusar-me de corrupció i traslladar la informació al sistema judicial? NO.

2- Existeixen elements per retirar-me els drets polítics com a membre del Consell d'Europa (dret a votar, a intervenir, a firmar iniciatives i mocions i a presentar esmenes)? NO

3- Se'm vol sancionar per incompliment de l'article 13 del Codi de Conducta? Sí: dos anys sense funcions de representació com formar part de missions d'observació, fer nous informes o formar part de la Comissió de Venècia on, ves per on, havia fet bona feina.

Comparteixo la decisió? En absolut però l'accepto per tancar aquest capítol on des de l'anonimat s'han llançat acusacions i on alguns mitjans de comunicació han barrejat el meu nom amb acusacions que res tenen a veure amb mi.

Després de deu anys en el Consell d'Europa se m'ha mirat per davant i per darrere, per dalt i per baix i de tot el que se'm pot acusar és d'això!

Vull informar que la decisió es va prendre a la comissió de reglament que està formada per 39 persones. Només van prendre la decisió els 12 presents (9 a favor, 3 en contra). No hi havia quòrum. Un incompliment més de les normes en una casa que diu defensar les normes. Hi trobo un clar ajust de comptes per haver denunciat pràctiques irregulars d'Estats membres i dins la pròpia organització. A part, vivim una persecució acarnissada del partit Ciutadans per expulsar-nos dels organismes internacionals, ells són els que tenen interès a difondre amb falsedats aquest tema.

Quedo a la vostra disposició per qualsevol aclariment, ampliació d'informació i per al que vulgueu.