Mor un home en explotar-li el cigarret electrònic que estava fumant a Florida

Un home va morir per l'explosió d'un cigarret electrònic a Florida. L'home, de 38 anys, estava fumant en una habitació de la seva casa quan l'aparell va explotar i va llançar diverses de les seves peces pels aires. La mala sort va voler que dos dels trossos quedessin incrustats al cap de l'home, que va morir a l'acte. El succés, a més, va provocar un incendi a l'habitatge familiar. La víctima, un productor independent i càmera que havia comprat l'aparell amb un dispositiu per deixar de fumar, va ser trobat amb el 80% del cos cremat. El cigarret electrònic era un Mod, un model amb una bateria més gran que les que posseeixen els cigarrets normals. Pertanyia a la marca Smok-I Mountain i havia estat fabricat a Filipines. Als EUA es van registrar 195 incidents d'aquest tipus entre 2009 i 2016. Si bé 38 persones van presentar lesions greus, en la majoria d'ells no hi va haver ferits.