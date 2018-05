La Tigressa, entre els històrics d'ETA embargats per deutes amb les seves víctimes

Idoia López Riaño, La Tigressa, Enrique Letona Viteri àlies Massilla o Mercedes Galdós són algun dels històrics integrants de la banda terrorista ETA als quals s'han embargat béns en el marc de l'operació Zerga perquè saldin els deutes contrets amb l'Estat i amb les víctimes. L'operació s'ha llançat per part de la Guàrdia Civil, en col·laboració amb el Servei Comú d'Executòries de l'Audiència Nacional, per a la intervenció de nombrosos béns mobles i immobles propietat de més de 50 persones condemnades per diferents delictes de terrorisme relacionats amb ETA per un deute que superaria els vuit milions d'euros. Es tracta tant d'autors d'atemptats terroristes com d'accions de violència al carrer de la coneguda com a kale borroka, que tenen pendent un deute contret amb l'Estat pel pagament de la responsabilitat civil a la qual han estat condemnats per les seves accions terroristes. Aquest deute seria més de vuit milions d'euros.

Entre els investigats per a la intervenció dels seus béns hi ha almenys deu membres d'ETA, entre ells alguns històrics de la banda. La resta, més de 40, són responsables d'accions de violència al carrer, constitutives també d'accions terroristes en formar part de l'estratègia de la banda criminal.