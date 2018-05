Trump promet a Kim Jong-un que continuarà en el poder si negocia

El president dels EUA, Donald Trump, va garantir la permanència en el poder del dictador de Corea del Nord, Kim Jong-un, si renuncia a les seves armes nuclears. «Kim Jong-un seguirà allà, seguirà dirigint el seu país, estarà content, estarà molt, molt content, el seu país serà tremendament ric, la seva gent és tremendament treballadora», va assegurar el president nord-americà, abans d'afegir que Corea del Nord, un els països més pobres de la Terra, «serà una Corea del Sud en termes d'indústria, en termes del que fan, són gent increïble, molt treballadora».

De les declaracions de Trump es dedueix que, si Corea del Nord arriba a un acord amb els EUA sobre, presumiblement, la renúncia al seu programa nuclear, rebrà un ajut econòmic massiu de Washington. De fet, el president nord-americà va contradir el seu conseller de Seguretat Nacional, John Bolton, que va defensar per a Pyongyang un acord similar al que els EUA van aconseguir amb la Líbia del coronel Muammar Gaddafi el 2004, segons el qual aquest va renunciar a les seves armes de destrucció massiva a canvi de l'aixecament de les sancions diplomàtiques i econòmiques que hi havia sobre el país. Trump va anar encara més lluny, i va declarar que els EUA no farien amb Corea del Nord el que van fer amb l'Iraq de Saddam Hussein.

En tot cas, els Estats Units no s'han plantejat reduir les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, tot i que Pyongyang ha respost suspenent els contactes que havia iniciat amb el país veí, en el primer gest de distensió en anys de conflicte. «No hi ha hagut discussions sobre això», va explicar la portaveu del Pentàgon, Dana White.