Denuncien Valtonyc per instar a matar guàrdies civils en un concert

El president d'Actua Balears, Jorge Campos, va presentar una denúncia davanta la Fiscalia contra el raper Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtonyc, per un presumpte delicte d'odi en animar a matar guàrdies civils durant un concert. Segons consta en la denúncia, les paraules textuals del raper van ser «mateu un puto guàrdia civil aquesta nit, aneu a un altre poble on hi hagi guàrdies civils i mateu-ne un» i «poseu una puta bomba al fiscal d'una vegada». Camps va presentar aquesta denúncia acompanyat per Antonio Salvá, pare de l'últim assassinat per ETA, el guàrdia civil Diego Salvá.

Camps va incloure en la seva denuncia un enllaç a un vídeo del concert en el qual es poden escoltar les esmentades expressions, que el raper va pronunciar no durant una actuació sinó en un discurs entre cançons. «Ara ja no és ni tan sols cantant, és animant el públic que matin guàrdies civils i el fiscal també», va criticar. Aquest concert, segons la denúncia, podria haver tingut lloc a Marinaleda (Sevilla) el passat 31 de març.

El president d'Actua Balears considera que això demostra que el raper, condemnat per l'Audiència Nacional per amenaces, injúries a la Corona i enaltiment del terrorisme, no té «cap penediment». Camps -denunciant en el procés en el qual Valtonyc va ser condemnat- va destacar la gravetat d'aquestes paraules, que va considerar que constitueixen «una invitació a cometre atemptats», de manera que «és urgent l'ingrés a la presó». «Demostra que estem davant d'un individu radical i violent», va postil·lar.

A més, el president d'Actua Balears va criticar els càrrecs polítics que en els últims dies han manifestat el seu suport al raper. Considera que el que ha passat els «deixa en evidència» i en particular es va referir al Govern balear, al govern de l'Ajuntament de Palma i a càrrecs de PSIB i Podem que, segons ell, «haurien de demanar disculpes» i «no permetre aquestes actuacions» en lloc d'«encoratjar» Valtonyc. Camps va agrair a Salvà la seva presència. «No em vull ni imaginar com s'ha pogut sentir», va concloure el president d'Actua.

El pare de Diego Salvá va retreure al ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, que el suport a les víctimes «no suposa fer cops a l'esquena i dir 'estem amb tu'» i va denunciar que «ni al barri més abertzale del País Basc s'atreveixen a dir això», en al·lusió a les declaracions del raper durant el concert a Sevilla. Salvá va mostrar la seva «decepció» perquè es denunciïn els fets «per iniciativa ciutadana» i no per part del Govern.