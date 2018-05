Diversos partits demanen que la compareixença de Zuckerberg sigui pública

Diversos grups polítics, entre els quals hi ha els socialistes, els liberals i els verds, estan pressionant el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, perquè la reunió prevista per a dimarts amb el fundador i conseller delegat de Facebook, Mark Zuckerberg, es retransmeti en directe a través d'Internet en lloc de fer-se a porta tancada. El líder dels liberals, Guy Verhofstadt, va anunciar a través del seu compte de Twitter que cinc dels vuit grups de l'Eurocambra estan intentant canviar el format de la trobada. El mateix dia en què es va anunciar la reunió, el belga ja va anunciar per la mateixa via que no assistiria a la reunió si no era pública.

També els socialistes s'han sumat a la petició. El seu president, Udo Bullmann, considera que és «inacceptable» i que els grups conservadors i d'extrema dreta volen «posar-li-ho fàcil a Zuckerberg». «La gent té dret a saber com Facebook usa les seves dades i com els ha afectat l'escàndol de Cambridge Analytica», va afirmar. Fonts del grup de l'Esquerra Unitària Europea van confirmar que donen suport a la reclamació i van explicar que durant la Conferència de Presidents ja van defensar que la compareixença de l'empresari hauria de tenir lloc en una comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d'Interior «oberta a tots els seus membres».