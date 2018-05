El govern italià aposta per repatriar immigrants a «països segurs»

La renda bàsica de 780 euros, batejada com a «renda ciutadana», i un nou règim d'impost sobre la renda són les dues mesures estrella del «contracte» per formar govern que han segellat a Itàlia el partit antisistema Moviment Cinc Estrelles (M5S) i la formació ultradretana La Lliga. L'acord signat pel líder del M5S, Luigi di Maio, i el secretari general de la Lliga, Matteo Salvini, consta de 30 punts explicats en 57 pàgines i des d'ahir se sotmet al vot dels afiliats del partit fundat pel còmic Beppe Grillo.

La mesura més destacada de l'acord és la creació de l'anomenada «renda ciutadana», una renda bàsica de 780 euros al mes que percebrà cada italià a l'atur i que estarà vinculada al fet que es comprometi a buscar activament feina inscrivint-se en els serveis públics d'ajuda a la recerca de feina.

«La renda ciutadana és una mesura activa dirigida als ciutadans italians per reinserir-los en la vida social i laboral del país. Garanteix la dignitat de l'individu i serveix per impulsar el potencial laboral del nostre país, afavorint el creixement de l'ocupació i l'economia», assenyala el programa pactat pel Moviment Cinc Estrelles i la Lliga.

L'acord inclou, a més, la imposició d'un nou règim fiscal, amb un tipus fix d'impost sobre la renda per a les persones físiques del 15 per cent per a les rendes del primer tram i un 20 per cent per a les que superin aquest llindar. En el cas de les empreses, l'impost sobre la renda se situa en un 20 per cent. En aquest marc, el pacte estableix una deducció de 3.000 euros a l'IRPF per a les famílies. En el pla econòmic, el pacte preveu posar fi a l'aplicació de l'anomenada Llei Fornero, que va fixar l'augment de l'edat de jubilació per als italians.

En matèria d'immigració, els dos partits fan constar que a Itàlia hi ha uns 500.000 immigrants en situació irregular i advoquen per impulsar processos de repatriació a països d'origen considerats segurs i a tercers països. «A dia d'avui hi ha prop de 500.000 migrants irregulars presents al nostre territori i, per tant, resulta inajornable i prioritària una política seriosa i eficaç de repatriació», assenyalen les dues formacions en el seu acord polític.



Aval per internet

El Moviment Cinc Estrelles ja ha posat a disposició dels seus afiliats el text del «contracte» de govern amb la Lliga perquè el votin via Internet. El líder del moviment antisistema, Luigi di Maio, va instar els seus seguidors a avalar el pacte per aconseguir «un govern del canvi» a Itàlia.

«Hem treballat més de 70 dies per arribar fins aquí i proposar tot el que havíem dit en campanya electoral. Aquest cap de setmana, els nostres activistes, els nostres inscrits i els nostres portaveus seran a les places de tot Itàlia per fer conèixer el contingut d'aquest contracte», va explicar el líder del partit. «Al final, hem aconseguit el que havíem anunciat en campanya electoral», va assenyalar Di Maio, abans de destacar que el Moviment Cinc Estrelles i la Lliga «són i seguiran sent alternatius» i faran «el que han promès als ciutadans».