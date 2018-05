L'alcalde de Cadis (Podem): «No vull deixar de criar els meus fills en un pis de pencaire»

L'alcalde de Cadis, José María González, Kichi (Podem), va assegurar que no vol deixar de viure i criar els seus fills «en un pis de pencaire al barri de La Viña» amb la seva parella. «Ja és prou privilegi viure a La Viña, a Cadis, i amb Teresa Rodríguez», va assegurar un dia després de conèixer-se que el líder de Podem, Pablo Iglesias, i la seva companya i portaveu al Congrés, Irene Montero, han adquirit una casa als afores de Madrid per valor de 600.000 euros. González va explicar en un comunicat que el codi ètic del seu partit «no és una formalitat, és el compromís de viure com la gent normal per poder representar-la a les institucions i suposa renunciar a privilegis com l'excés de sou». En el comunicat, Podem explica que González ha donat el 40% del seu sou de març i abril a l'Associació de Familiars de Malalts Duals (Afedu), que atén pacients amb problemes de drogodependència i altres trastorns psíquics.

El partit va destacar que l'alcalde es va comprometre a l'inici del mandat a cobrar el mateix que rebria com a professor de secundària i per això realitza aquestes donacions. Per a González, l'objectiu de la donació que realitzen tots els càrrecs públics de Podem «no és la donació en si mateixa, és no assemblar-nos a la casta».