L'Equador retira la seguretat addicional per a l'ambaixada on es troba Assange

El president de l'Equador, Lenín Moreno, va ordenar la retirada de la seguretat addicional assignada a l'ambaixada de l'Equador a Londres, on el fundador de Wikileaks, Julian Assange, es troba des de fa gairebé sis anys. «A partir d'ara, tindrà una seguretat normal semblant a la d'altres ambaixades equatorianes», va assegurar el Govern en un comunicat.

L'Equador va suspendre els sistemes de comunicació d'Assange al març després dels seus comentaris polítics al seu compte a la xarxa social Twitter. El fundador de Wikileaks es va refugiar a la petita seu diplomàtica el 2012 per evitar càrrecs d'abús sexual a Suècia, càrrecs que ha rebutjat, i els fiscals han abandonat la investigació. No obstant això, les autoritats britàniques encara intenten detenir-lo. El mandatari equatorià s'ha referit a la situació d'Assange com «una pedra a la sabata».

L'«Operació Hotel», amb factures de fins a 66.000 dòlars mensuals (segons documents de l'agència d'intel·ligència equatoriana), va incloure el desplegament de càmeres de vigilància especials, la contractació d'agents secrets i un dispositiu d'«intel·ligència» i «contraintel·ligència» per protegir l'il·lustre hoste, inclosos plans per facilitar la seva fugida.

Un equip d'especialistes en seguretat va mantenir un sever escrutini de les seves visites, des de hackers a polítics nacionalistes com Nigel Farage, d'advocats a periodistes, obligats a lliurar els seus passaports a l'entrada , abans d'entrar a la «zona de seguretat» creada a la pròpia seu diplomàtica. Només el primer any, l'«Operació Hotel» va gastar més d'un milió d'euros i va ser mantinguda en secret al mateix ambaixador, Juan Falconí Puig, que no va tenir coneixement de la seva existència fins a tres anys més tard. El llavors ministre d'Exteriors, Ricardo Patiño, el va informar durant una teleconferència el 2015.