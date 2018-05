L'ONU aprova obrir una investigació sobre la repressió israeliana a Gaza

El Consell de Drets Humans de l'ONU, reunit d'urgència per debatre la repressió de les forces israelianes contra les manifestacions palestines a la Franja de Gaza, va aprovar l'obertura d'una investigació per aclarir els possibles crims, tot i les crítiques del Govern de Benjamin Netanyahu. La resolució que proposava la creació d'una comissió «expressament» per analitzar la situació va ser aprovada amb 29 vots a favor, 14 abstencions i dos vots en contra, els dels Estats Units i Austràlia. Espanya va votar «sí», mentre que altres països europeus com el Regne Unit, Alemanya, Eslovàquia, Hongria o Croàcia van optar per l'abstenció.

A l'inici del debat, l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans, Zeid Raad al Hussein, va acusar el Govern d'Israel de mantenir els 1,9 milions d'habitants de Gaza «tancats en un gueto tòxic des que neixen fins que moren» i el va instar a canviar les seves actuals mesures de pressió: «Acabeu amb l'ocupació i la major part de la violència i la inseguretat desapareixerà».



Possible crim de guerra

Zeid, promotor d'una investigació «internacional, independent i imparcial» sobre les morts de desenes de palestins per trets israelians, va advertir que l'ús de la força letal contra manifestants pot constituir un crim de guerra. En aquest sentit, considera que l'actuació d'Israel va ser «desproporcionada».

Israel va aprofitar el fòrum de Ginebra per tornar a justificar les seves últimes actuacions i, per boca de la seva ambaixadora, Aviva Raz Shechter, va insistir que els militars es van limitar a defensar la frontera dels «terroristes» de Hamàs, als quals va acusar d'utilitzar la població civil com a escuts humans.

Per a l'ambaixadora, el debat d'ahir demostra que el Consell de Drets Humans ha recuperat «la pitjor forma de la seva obsessió contra Israel». «Aquesta sessió especial, la resolució i la crida per establir una comissió d'investigació tenen motivacions polítiques i no canviaran la situació sobre el terreny», va afirmar.

Paral·lelament, el Consell de Seguretat de Nacions Unides estudiarà dilluns una proposta per desplegar una «missió internacional de protecció» als territoris palestins ocupats per Israel. Aquesta proposta, impulsada per Kuwait, sol·licita concretament al secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que plantegi «mitjans i formes de garantir la seguretat, la protecció i el benestar de la població civil palestina». La proposta té lloc després de setmanes de protestes a Gaza.