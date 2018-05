Moren almenys 10 persones en un tiroteig en una escola de Houston

Almenys deu persones, nou estudiants i un professor, van morir en un tiroteig registrat en un institut de la ciutat texana de Santa Fe, segons va anunciar el xèrif del comtat de Harris, Ed González. El tiroteig es va produir a l'institut Santa Fe, que pren el seu nom d'aquesta ciutat, uns 50 quilòmetres al sud de Houston. Almenys dos sospitosos van ser detinguts, un d'ells l'autor material, estudiant de l'institut.

L'institut va confirmar en un primer moment «un incident amb un tirador actiu que ha portat al tancament dels voltants», segons va fer saber el Departament d'Educació local a la seva pàgina web. A darrera hora del dia, el xèrif va donar la situació per acabada, però no va donar més detalls sobre les víctimes.

Paral·lelament, la seva oficina va detallar que entre les víctimes hi ha un membre de les forces de seguretat, i alhora va assenyalar que tots els ferits van ser ingressats a hospitals de la zona. Així mateix, va destacar que «s'han trobat artefactes explosius a l'escola i a les zones adjacents» i va apuntar que els artificiers van haver de treballar per desarticular-los. «L'escola ha estat evacuada. A causa de l'amenaça dels artefactes explosius, els membres de la comunitat han d'estar atents a paquets sospitosos i qualsevol cosa que sembli fora de lloc», va destacar.

El president dels Estats Units, Donald Trump, va reaccionar a les notícies amb un missatge de condol a Twitter. «Tiroteig en una escola de Texas. No pinta bé. Que Déu us beneeixi!», va escriure. Així mateix, va manifestar que el seu Govern «està decidit a fer tot el que estigui al seu abast per protegir els estudiants, garantir la seguretat a les escoles i treure les armes de les mans d'aquelles persones que suposen una amenaça per a ells mateixos i per als altres». «Això ha estat passant des de fa massa a casa nostra, massa anys, massa dècades», va lamentar Trump.