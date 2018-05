Les autoritats confirmen 110 víctimes mortals en l'accident d'avió de l'Havana

El ministre de Transport de Cuba, Adel Yzquierdo, va confirmar ahir 110 morts i tres supervivents en l'accident aeri que es va produir divendres després de l'enlairament d'un avió de l'aeroport José Martí de l'Havana. Entre els morts hi ha 55 dones, 55 homes i 5 menors, va explicar Adel Yzquierdo.

Les autoritats cubanes han confirmat també que ja coneixen la identitat de deu de les persones mortes, però han explicat que la identificació de totes les víctimes «podria durar setmanes». A més, s'ha revelat que entre els morts hi ha diversos estrangers confirmats: dos argentins, una mexicana i dues sahrauís residents a Cuba. En el llistat oficial de passatgers no hi ha cap ciutadà espanyol, com ja havien avançat les autoritats diplomàtiques.

A més, Yzquierdo va informar que ja s'hha donat accés a perits i autoritats dels Estats Units per investigar els motius de l'accident de l'avió, un Boeing 737. De fet, segons el mateix Adel Yzquierdo Rodríguez, una de les caixes negres de l'avió ha estat recuperada en bon estat i ja està en mans de l'equip d'investigació. «En aquest moment la comissió creada per a la investigació de les causes del sinistre està treballant al lloc de l'accident», va informar Yzquierdo.

Pel que fa a les tres supervivents de l'accident aeri, les autoritats van publicar les seves identitats: Mailén Díaz Almaguer, de 19 anys d'edat i resident a Holguín; Gretell Landrovell Font, de 23 anys d'edat i resident a l'Havana, i Emily Sánchez de l'O, de 39 anys d'edat i veïna de la província d'Holguín. Les tres continuen rebent atenció mèdica especialitzada a l'Hospital Universitari Calixto García de l'Havana i el seu pronòstic és reservat donades les condicions en què es van produir els traumes.

L'avió, pertanyent a Cubana de Aviación i llogat a una companyia mexicana, cobria el trajecte entre l'Havana i la província d'Holguín i va caure en una zona dedicada als cultius, prop de l'aeroport.