Iglesias i Montero preguntaran a les bases si han de dimitir per la compra de la casa

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i la portaveu al Congrés de la formació morada, Irene Montero, preguntaran a les bases del partit si han de deixar els seus càrrecs en l'organització, així com les seves actes de diputats, després de conèixer-se que s'han comprat una casa amb una hipoteca de 540.000 euros.

En una roda de premsa conjunta, han defensat la «coherència» de l'ideari que defensen amb l'adquisició del seu xalet, als afores de Madrid, però davant el debat públic sorgit han anunciat la posada del seu càrrec a la disposició dels inscrits de Podem.

«Consideres que Pablo Iglesias i Irene Montero han de seguir al capdavant de la Secretaria General de Podem i ser portaveus parlamentaris?», preguntaran en una consulta a la militància del partit, que haurà d'escollir entre que continuïn -amb la resposta, «Sí, han de seguir»- o que abandonin els seus actuals càrrecs -«No, han de dimitir de la Secretaria General i com a portaveus, i deixar l'acta de diputats»-.

Segons han explicat, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, detallarà demà dilluns en l'habitual roda de premsa del partit els aspectes logístics i la data de la votació.

«No vaig pensar que el fet de voler criar els fills que tindré en un context una mica més tranquil pogués suposar un debat que posés en qüestió la nostra credibilitat», va expressar Iglesias, qui va afegir que quan això succeeix «un no pot amagar-se i cal donar la cara». «Han de ser els inscrits els que decideixin», va insistir.



Kichi, emplaçat a decidir

Preguntats per les crítiques de membres destacats del partit com l'alcalde de Cadis, José María González, Kichi, Montero va dir que com a inscrit podrà «no només» expressar la seva opinió, sinó prendre la decisió sobre la posició que han de tenir ella i Iglesias en l'organització.

Quant a la possibilitat d'abandonar la política si la militància els demana que s'apartin dels seus càrrecs de responsabilitat, Montero va recordar que tots dos s'hi dediquen des de l'adolescència ocupant «multitud de posicions» i va asseverar que com a ciutadans sempre estaran «implicats en les decisions del país».

No obstant això, la portaveu a la Cambra baixa també va apuntar que «sempre» han mantingut que estaven en la política institucional «de pas» i va posar l'accent que en qualsevol cas el Codi Ètic de Podem recull una limitació de mandats d'un màxim de vuit anys. Montero va assegurar que els detalls de la seva hipoteca i de l'entitat que l'ha concedit es coneixen perquè així ho han facilitat en entendre que havien de «ser transparents», però va lamentar que també hagi transcendit a l'opinió pública «la localització exacta de la casa».



Lamenten la pèrdua d'intimitat

«Nosaltres entenem que hem perdut en aquests dies tot el dret a la intimitat», va afirmar, i va afegir que no li desitja «a ningú» passar per una situació similar, encara que va admetre que «honestament» era alguna cosa que s'esperaven en ficar-se en política defensant les seves idees.

En aquest sentit, la diputada morada va carregar contra la publicació de «desenes de fotografies» dels detalls de l'habitatge, contra els debats entre dissenyadors d'interior sobre la decoració dels anteriors inquilins del xalet, contra les opinions d'analistes econòmics sobre les seves possibilitats «presents i futures» de pagar la casa o contra els paparazzis que segons han denunciat els han perseguit fins a la porta de l'hospital per vendre fotos, entre elles de les ecografies dels seus bessons, per «15.000, 20.000 i 30.000 euros».

«Amb nosaltres es travessen tots els límits i això és una cosa que sap tothom», va sentenciar Irene Montero després que ahir mateix a la tarda Podem hagués emès una carta a tota la seva militància en la qual denunciava l'«assetjament» mediàtic que pateixen en comparació amb la resta de partits.