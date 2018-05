Imputen per assassinat l'autor confés del tiroteig de Texas

El jove de 17 anys Dimitrios Pagourtzis ha estat identificat per les autoritats com el responsable de matar divendres a trets nou estudiants i un professor a l'institut nord-americà Santa Fe, a Texas, i ha estat imputat d'assassinat capital. Davant la Policia de Texas, Pagourtzis «va confessar haver disparat a múltiples persones amb la intenció de matar-les», segons el document judicial. Deu persones més van resultar ferides, diverses en estat crític, pels trets efectuats per Pagourtzis, en la quarta massacre més important en la història recent del país.

Segons el governador de Texas, Greg Abbott, Pagourtzis va agafar les dues armes amb les quals va cometre els crims -una escopeta Remington 870 i una pistola calibre 38- de la casa del seu pare, que les va adquirir legalment, i també va col·locar artefactes explosius a l'escola. «Volia suïcidar-se després de cometre els assassinats però li va fallar el valor», va indicar.

Després dels fets, la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, va declarar que l'Administració Trump continuarà buscant la millor manera de protegir els menors al llarg del país».