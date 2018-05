Rajoy mantindrà el 155 per la inclusió de consellers empresonats i "fugits"

El govern espanyol mantindrà actiu l'article 155. Així ho van acordar aquest dissabte el president, Mariano Rajoy, després d'una conversa amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el de Cs, Albert Rivera. Rajoy no autoritzarà la publicació oficial dels nomenaments i per tant aquests no es faran efectius, segons El País i la SER, una decisió presa per la inclusió en el nou executiu de Quim Torra de consellers empresonats o "fugits", en referència a Jordi Turull, Josep Rull, Lluís Puig i Toni Comín.

Després de fer-se públics els noms la Moncloa va enviar un contundent comunicat en què va titllar de "provocació" la designació d'aquests consellers, i va acusar Torra de mantenir una estratègica de "confrontació".

El Govern ha qualificat avui de "provocació" els nomenaments per part del president de la Generalitat, Quim Torra, de quatre consellers a la presó o fugits i ha assegurat que estudiarà la "viabilitat" del nou Govern.

En un comunicat, l'Executiu assenyala que aquests nomenaments desacrediten la voluntat de diàleg expressada ahir a la carta que Torra va remetre a Mariano Rajoy i estimen que aquests nomenaments demostren que aquesta voluntat "no és sincera".

"En el dia d'ahir, el Sr. Torra va voler escenificar una voluntat de diàleg que ha durat menys de 24 hores, ja que la seva proposta de nous consellers és una provocació perquè diversos d'ells es troben fugits de la justícia o en situació de presó provisional ", assenyala el comunicat.

El Govern subratlla que, "a través del seu Secretariat, que és l'únic òrgan competent per autoritzar la publicació del decret de nomenament proposat, analitzarà la viabilitat del nou Govern anunciat, donades les circumstàncies personals d'alguns dels designats".

Torra ha nomenat com a membres del seu Govern als exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, en presó preventiva, i Antoni Comín i Lluís Puig, fugits a Bèlgica de la Justícia espanyola.

El president de la Generalitat, afegeix la nota, "ha desaprofitat avui una oportunitat de demostrar la seva voluntat de recuperar la normalitat, ja que les seves decisions demostren que vol mantenir una estratègia de confrontació amb l'Estat i amb la majoria de la societat catalana."

En el comunicat es remarca que tant el Govern com les forces polítiques constitucionalistes "han exigit al nou president de la Generalitat que posi fi a aquesta confrontació política que només genera desassossec social i un important perjudici al conjunt de la societat catalana".