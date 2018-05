La UE opta per desafiar Donald Trump

Els 28 líders de la Unió Europea van arribar a Bulgària per aprofundir els seus vincles amb socis de l'est i van anar preparant defenses contra els aliats a l'oest. Divendres, la Comissió Europea, la branca executiva de la UE, va començar a implementar l'anomenat estatut de bloqueig per protegir les companyies europees que fan negocis amb l'Iran de les sancions dels Estats Units. És la primera vegada en més de dues dècades que s'invoca la mesura.

L'aprofundiment de la bretxa en els llaços transatlàntics va ser la principal conclusió a la capital búlgara, Sofia, on els líders es van unir en defensa del sistema internacional basat en normes i es van comprometre a afrontar la «determinació capritxosa» del president dels EUA, Donald Trump. La UE va acordar donar suport fermament a l'acord amb l'Iran que Trump va abandonar i es va comprometre a suspendre les converses comercials amb Washington fins que es concedeixi al bloc una exempció il·limitada dels aranzels de l'acer i l'alumini amb els quals ha amenaçat.

«No negociarem amb l'espasa de Dàmocles sobre els nostres caps», va assegurar el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Junker, en la cloenda de la cimera. «És una qüestió de dignitat», va afegir.

L'estat d'ànim d'Europa està canviant des de l'impacte per a l'agenda dels «Estats Units primer» de Trump cap a una resolució per afirmar la seva pròpia posició. Les tensions transatlàntiques van arribar a un punt crític amb la decisió del president dels EUA de retirar-se de l'històric acord nuclear iranià, que els altres signataris -Rússia, Xina, França, Alemanya i el Regne Unit, juntament amb la UE- diuen que està funcionant. L'última vegada que la UE va amenaçar d'utilitzar l'estatut de bloqueig va ser el 1996, quan l'administració de Bill Clinton va dimitir i va acceptar suspendre les sancions destinades a frenar la inversió estrangera a Cuba, Iran i Líbia.

No obstant això, les accions proposades per la UE no garanteixen que l'acord pugui salvar-se, i el Departament del Tresor dels EUA va assenyalar que les companyies amb contractes existents tindran entre 90 i 180 dies per separar-se de les relacions amb l'Iran abans de ser penalitzades.

La cancellera Angela Merkel, que es reunirà properament amb el president rus, Vladímir Putin, va advertir que no seria possible protegir indústries completes de les mesures nord-americanes i va dir que no volia «encoratjar cap il·lusió». Juncker va reiterar el que està en joc en fer front als nord-americans, dient que «hem d'entendre que els efectes de les sancions dels EUA es faran sentir».



Amic impredictible

Les propostes de la comissió sobre com salvar l'acord amb l'Iran van ser unànimement acceptades pels líders de la UE i van incloure: mantenir viable la indústria del petroli i gas de l'Iran; permetre que el Banc Europeu d'Inversions faciliti inversions a Teheran; crear vehicles especials per permetre transaccions entre les regions; i protegir les empreses europees que fan negocis a la nació del Mig Orient.

El president francès, Emmanuel Macron, va explicar que ni França ni la UE tenien la intenció d'imposar sancions o contrasancions a les companyies nord-americanes per l'Iran, ja que la seva defensa de l'acord nuclear es va basar en preocupacions sobre seguretat i estabilitat, no en el comerç. Tampoc el president francès obligarà les companyies a romandre a l'Iran amb el risc de ser objecte de sancions dels EUA, va explicar Macron, i va afegir que «el president de la república no és el director general de Total», l'única gran energètica d'Occident amb inversions a l'Iran.

Mentre que Europa busca l'equilibri adequat d'eines per desplegar contra el seu aliat nord-americà, si és que en té, la voluntat política de desafiar Trump va unir el normalment díscol bloc. El president de la UE, Donald Tusk, va marcar la pauta per a la cimera de dimecres quan va preguntar retòricament abans d'un sopar amb els líders: «Amb amics així, qui necessita enemics?».

«El veritable problema geopolític no és quan tens un oponent o enemic impredictible o company, el problema és si el teu amic més proper és impredictible», va dir.