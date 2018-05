Corea del Nord manté el desmantellament públic del centre de proves nuclears

Corea del Nord està instal·lant una plataforma per a observadors de cara al desmantellament públic del seu centre de proves nuclears, que té previst dur a terme la setmana que ve, segons mostren imatges de satèl·lit. El web especialitzat 38North va revelar que les fotos preses des de la base nuclear de Punggye-ri, al nord-est del país, mostren que es podria estar construint «una plataforma d'observació que permeti als periodistes veure de manera segura l'ensorrament de les portes nord i oest del centre».

Els experts, que han assenyalat aquesta setmana que el desmantellament del centre de proves nuclears està «molt avançat», asseguren ara que els preparatius sembla que continuen de cara a la visita de periodistes estrangers que seran testimonis de la clausura definitiva de la base entre el 23 i el 25 de maig.

Corea del Nord va anunciar que clausuraria Punggye-ri públicament (convidant observadors i premsa internacional), per al que s'ensorrarà els túnels amb explosions, bloquejarà les entrades i eliminarà tots els llocs de guàrdia i instal·lacions d'observació i investigació. El règim stalinista ha convidat periodistes dels EUA, la Xina, Regne Unit, Rússia i Corea del Sud.

Per altra banda, el president sud-coreà, Moon Jae In, i el president nord-americà, Donald Trump, van mantenir una conversa telefònica per assegurar que la cimera entre els EUA i Corea del Nord segueix en peu després que el líder nord-coreà, Kim Jong-un, amenacés de no reunir-se amb Trump després de les maniobres militars dels EUA i Corea del Sud.

Moon i Trump van parlar durant uns 20 minuts, en els quals van intercanviar opinions sobre les recents reaccions per part de Corea del Nord, segons un comunicat de l'oficina presidencial sud-coreana. «Els dos líders treballaran junts perquè se celebri amb èxit la cimera entre Corea del Nord i Estats Units programada per al 12 de juny, a més de la cimera entre Corea del Sud i els Estats Units», va assenyalar un portaveu presidencial. Moon i Trump tenen previst reunir-se demà a Washington.