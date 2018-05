Eleccions sota sospita a Veneçuela

Veneçuela va viure ahir unes eleccions en les quals tot estava dirigit a la reelecció del president del país, Nicolás Maduro, per a un nou mandat de sis anys. En aquest sentit, el candidat opositor Henri Falcón, segon en els sondejos d'opinió, va denunciar més de 350 irregularitats del partit de Maduro als col·legis electorals. A l'hora de tancar aquesta edició encara no es coneixien els resultats.

L'opositor Frente Amplio Venezuela Libre va xifrar al migdia en un 12% la participació en els comicis presidencials i va denunciar la presència d'àrees de proselitisme oficialista a menys de 200 metres en el 85% dels centres electorals, una proximitat que viola els acords preelectorals. «Les xifres del 12% de participació demostren que no hi ha ningú als centres, que no hi ha cap tipus de participació», va assegurar el diputat José Manuel Olivares.

L'integrant del partit Primero Justicia (PJ) va assenyalar que aquesta xifra és «menys de la meitat de la participació esperada en processos anteriors». «Això és un relat important perquè tots ens preparem per al que estan muntant per a aquesta nit i per a quina és la xifra real de participació a tot el territori nacional», va afegir. També va agrair als veneçolans que han decidit abstenir-se «per ser conseqüents a deslegitimar Nicolás Maduro».

Els partits opositors més importants, englobats dins de la Mesa de la Unitat Democràtica (MUD), van decidir fa mesos no participar en els comicis perquè consideren que les condicions no són les adequades, de manera que van qualificar de frau la jornada d'ahir, una posició i arguments recolzats per, entre altres, els EUA i el Parlament Europeu.



Unificació dels opositors

Als que van decidir votar els va demanar que no se sentin «culpables», i va instar que a partir d'ara s'unifiquin «tots» els contraris a l'oficialisme. També va denunciar que la presència de «punts vermells», com es coneixen els llocs de proselitisme chavista, a menys de 200 metres dels centres de votació va arribar al 85%.

Per part seva, Maduro va exercir el seu dret al vot a primera hora del dia al Liceo José Antonio Caro de Caracas i va fer una crida a la participació i a votar «per la pau» en aquestes eleccions presidencials.

Pel que fa a la participació ciutadana, Maduro va assegurar que hi havia una «creixent motivació» per anar a votar i que el seu comando de campanya, Front de la Pàtria, estaria fins al final motivant la votació mitjançant el mecanisme anomenat 4x4. Per al president veneçolà, els resultats d'aquestes eleccions han de ser «acceptats i respectats per tots» malgrat la crida a l'abstenció de l'oposició. A més, va denunciar una «campanya i pressió ferotge» de part de «governs estrangers» i especialment del Govern dels Estats Units per impedir i «tacar» les eleccions a Veneçuela. «Al món li dic que Veneçuela és un país bell, que està en pau i que mereix respecte. Que s'acabi la campanya ferotge que busca tergiversar la realitat de Veneçuela», va demanar.

En el cas de resultar vencedor de les eleccions, Maduro va destacar que farà un replantejament de la política governamental i va prometre també un diàleg «nacional i inclusiu» on participarien «sectors socials, econòmics, i empresaris» del país.