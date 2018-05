Els EUA suspenen temporalment els aranzels a la Xina

El secretari del Tresor dels EUA, Steven Mnuchin, va confirmar que el seu Govern ha «suspès» temporalment la imposició d'aranzels a la Xina mentre s'executa l'acord marc que ambdues potències van anunciar dissabte per reduir el dèficit nord-americà respecte Pequín. «Hem acordat posar en suspens els aranzels mentre executem l'acord marc comercial», va assegurar Mnuchin, que va concretar que es referia als aranzels per 150.000 milions de dòlars a centenars de productes xinesos que Trump havia amenaçat d'imposar per temes de propietat intel·lectual i per forçar Pequín a equilibrar la balança de pagaments bilateral. «Estem posant en suspens la guerra comercial», va assenyalar.

La Xina ha accedit a augmentar «significativament» les seves compres de béns i serveis dels Estats Units en un intent de reduir els riscos d'una guerra comercial, però ha evitat comprometre's a una fita concreta de reducció del dèficit, com buscaven les autoritats nord-americanes.

Els Estats Units i la Xina van anunciar dissabte un acord marc pel qual el país asiàtic va accedir a augmentar «significativament» les seves compres de béns i serveis nord-americans, amb l'objectiu de reduir el dèficit comercial de 375.000 milions de dòlars de Washington respecte Pequín.

En tot cas, després de més de dos dies de negociacions a Washington, el Govern nord-americà no va aconseguir convèncer la Xina que accedís a reduir aquest dèficit comercial a 200.000 milions de dòlars fins el 2020, com volien els negociadors de Washington. Mnuchin va minimitzar la derrota i va assegurar que s'han acordat «objectius específics».