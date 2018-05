Maduro és reelegit president de Veneçuela entre acusacions de frau

L'actual dirigent veneçolà, Nicolás Maduro, ha estat reelegit aquest diumenge president del país llatinoamericà, segons ha anunciat la presidenta del Centre Nacional Electoral (CNE) del país, Tibisay Lucena.

Segons el CNE, la participació en els comicis ha aconseguit el 46,1 per cent, mentre que l'opositor Front Ampli Veneçuela Lliure (FAVL) ha assegurat que la xifra se situa per sota del 30 per cent, tal com ha recollit el diari local 'El Nacional'.

Maduro ha aconseguit 5.823.728 vots, el 67,7 dels sufragis amb el 92,6 per cent escrutat, per davant de l'opositor i dissident del chavisme Henri Falcón, d'Avançada Progressista (AP), que ha obtingut 1.820.552 paperetes, segons ha informat la cadena Telesur.

En tercer lloc es troba Javier Bertucci --que ha sol·licitat una repetició dels comicis davant les denúncies d'irregularitats-- amb 925.042 vots. Reinaldo Maixella, del partit Unitat Política Popular, ha aconseguit 34.614 vots.

Un total 20.526.978 veneçolans al país i altres 107.284 des de l'estranger estaven cridats a votar en la jornada electoral d'aquest diumenge, per la qual s'han disposat 14.638 centres de votació i 34.143 taules. La votació va començar a les 06.00 del matí (hora local) i va finalitzar a les 18.00.

Un total de 8,6 milions de persones aproximadament han votat --d'un total de 20,5 milions--, segons les autoritats. "El poble de Veneçuela va decidir i va decidir en pau", ha asseverat Lucena, que ha sol·licitat a les instàncies a escala nacional i internacional a respectar els resultats de les eleccions.

"Va quedar grogui", ha indicat Madur en una clara al·lusió a Falcón després de ser declarat vencedor. En aquest sentit, el dirigent veneçolà ha proclamat la que ha considerat la "victòria del poble" i ha assegurat que es dedicarà "completament a la recuperació econòmica".

Des del Palau de Miraflores, a Caracas, Maduro ha convocat una nova jornada de diàleg i reconciliació amb tots els sectors polítics, socials i econòmics del país, segons ha indicat l'agència AVN.

"Han triomfat la pau i la democràcia en aquesta jornada històrica de la pàtria. Celebrem al costat del poble aquest nou començament per conduir la pàtria cap a la prosperitat definitiva. Seguim junts lliurant les noves batalles!", ha destacat Madur.

"M'han subestimat molt, però aquí estem", ha assenyalat Madur davant milers de seguidors des del palau presidencial. "Tenim dos anys lliures d'eleccions per dedicar-nos a treballar per l'economia", ha afegit després d'insistir que "el chavisme és la major força política" del país.

Falcón rebutja els resultats

Falcón, per la seva banda, s'ha sumat a Bertucci i ha assegurat que no reconeix els resultats dels comicis atès que són "il·legítims" i no formen part d'un "procés real", per la qual cosa ha exigit la celebració de noves eleccions.

"És obligatori per a nosaltres denunciar l'incompliment dels acords. Per això aquest procés no ha sigut real, no ho reconeixem i exigim que es convoquin noves eleccions", ha indicat en el seu compte de Twitter després d'assegurar que s'ha incorregut en una violació de la Constitució veneçolana.

En aquest sentit, ha acusat Madur de "comprar vots i consciència". "Es van configurar dos delictes: violació de la normativa electoral i ús dels recursos de l'Estat. No solament es va violentar l'acord de garanties sinó la Constitució veneçolana", ha explicat.