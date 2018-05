«PSOE i PP em van apartar per por que investigués els cursos de formació»

La jutge Mercedes Alaya, que va ser instructora dels casos ERO, Mercasevilla o els cursos de formació, ha assegurat que PSOE i PP van votar al Consell General del Poder judicial "apartar-la" de les macrocausas perquè tenien "por" que seguís investigant els cursos de formació, on s'havien trobat fets "summament greus".

Així ho ha explicat la pròpia Alaya en una entrevista que publica aquest dilluns el diari ABC, recollida per Europa Press. L'esmentat diari li qüestiona que es queixi de que se l'apartés de les macrocausas quan va ser ella qui va demanar anar-se'n del Jutjat Instrucció 6 per ocupar una plaça a l'Audiència Provincial, retret al qual respon Alaya afirmant que el president de l'Audiència Provincial o els vocals majoritaris del CGPJ volien que acabés d'instruir les macrocausas, per tot el coneixement adquirit després de quatre anys investigant assumptes tan extremadament complicats.

Afegeix que aquest compromís es va mantenir en tot moment, fins i tot després d'haver accedit a l'Audiència, però es va trobar amb la "sorpresa" que tot va ser "un bast engany perquè tant els vocals del PP com els del PSOE al CGPJ van votar unànimement, amb l'informe favorable del TSJA ", perquè ella no seguís amb la investigació d'aquests procediments.

"Al meu entendre, la meva sortida de les macrocausas no va ser provocada pel tema dels ERO, perquè la peça principal estava íntegrament instruïda, així com moltíssimes ajudes sociolaborals a empreses i respecte de l'anomenada peça política ja poc es podia fer més", segons indica, tot apuntant que la "causa real de la denegació de la comissió de serveis" va ser, des del seu punt de vista, "la por que hi havia que seguís investigant el cas dels cursos de formació perquè havíem vist ja coses sorprenents".

Preguntada sobre per què al PP no li interessava que se seguissin investigant els cursos de formació, afegeix que perquè "hi havia un acord polític evident que consistia que el PSOE es mantingués forta a Andalusia i, a canvi, deixar el PP la resta de les seves comunitats autònomes". "En segon lloc, em puc plantejar que les il·licituds en els cursos de formació no només s'estiguessin produint a Andalusia sinó que es puguin estendre a altres comunitats on no governava el PSOE", apunta.

Durant l'entrevista també es refereix a la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, per assenyalar que la cap de l'Executiu podria incórrer "en un delicte de malversació si no reclama" els diners dels ajuts sociolaborals del cas dels ERO. "Els polítics han d'actuar sempre en favor de l'interès general de la ciutadania i no poden renunciar mai a recuperar uns diners que és públic", segons la jutge, que assenyala que, amb independència que "sigui delicte o no, aquests diners hi ha de reclamar perquè s'ha concedit sota un procediment il·legal ".

Qüestionada sobre si ha patit "pressions i ingerències polítiques directes o defugides quan va instruir el cas ERO, Mercasevilla, el dels avals o els cursos de formació", assenyala que "per descomptat, diàriament": a través de les "manifestacions constants a la premsa per part dels polítics, com quan Alfonso Guerra va dir que jo estava vinculada al PP, o que tenia una relació especial amb Juan Ignacio Zoido, extrems totalment allunyats de la realitat, o com quan Susana Díaz va contactar amb el CGPJ per suggerir o protestar en relació al cas dels ERO".

"Això de la presidenta de la Junta d'Andalusia va ser molt greu, ja que va provocar en la meva opinió que jo deixés d'investigar aquests procediments a canvi d'un pacte polític que es es deuria produir entre el PP i el PSOE, i que ja venia evidenciant-se en les diferents macrocausas que instruïa al denotar-un menor interès acusatori ", assenyala.

Pel que fa a les imputacions dels expresidents de la Junta Manuel Chaves i José Antonio Griñán en el cas dels ERO, assenyala que Griñán sí que està imputat per prevaricació i malversació, però Chaves només per prevaricació, "quan presumptament, i del que es dedueix de la instrucció, hauria comès la mateixa activitat que el senyor Griñán, sense oblidar que va ser en la seva etapa com a president quan va ser el començament de l'activitat presumptament il·lícita".