Un restaurant de Mallorca es nega a atendre en català

Nova denúncia per discriminació lingüística a Mallorca. Una publicació a Facebook de la professora de la UIB Caterina Valriu, en la qual explica que no van voler atendre-la en un restaurant de Deià perquè parlava en català s'ha viralizado en poques hores.

En el seu text publicat en aquesta xarxa social, Valriu explica que aquest cap de setmana es va dirigir al restaurant de Deià per menjar. "M'he dirigit amablement al cambrer en mallorquí, m'ha dit que li parlés en castellà. Li he tornat a parlar en mallorquí poc a poc, donant-me a entendre, ha insistit de males que a ell li parlés en castellà. Ha vingut una dona (la propietària del restaurant?), m'ha dit -en castellà- que li parlés en castellà, que estàvem a Espanya, que tots érem espanyols, he seguit en mallorquí. Ella m'ha dit en mallorquí (era tan mallorquina com jo) que no li agradava la meva actitud, insistia que parlés en castellà. M'he aixecat, li he desitjat bon dia i m'he anat. Ella ha llançat de mala manera, amb ràbia, la carta que m'havia donat. Si no m'han insultat s'hi han apropat ", és el relat de la clienta.

El final de la història, segons el relat de Valriu, va ser que "hem anat a un restaurant coreà que estava a dues passes. Una noia de trets orientals ens ha atès amablement en mallorquí durant tot el menjar, que per cert ha estat deliciós. Francament, pagar per pagar, que m'atenguin amb amabilitat i en la meva llengua (en la meva illa). No tornaré mai més ni recomanaré a ningú que vagi a 'Las Palemeras' ".