Sánchez ara proposa utilitzar la Llei d'Igualtat de Tracte contra el «racista» Torra

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha proposat avui utilitzar el projecte de llei d'igualtat de tracte que es tramita al Congrés per sancionar les accions "xenòfobes" i "racistes" i "supremacistes" que pugui cometre el president català, Quim Torra, per la qual cosa els socialistes estaran "molt vigilants", ha dit.

"Com que tenim al capdavant del Govern de la Generalitat a un racista, el PSOE estarà vigilant que les accions discriminatòries que pugui prendre des del Govern no es realitzin", ha advertit Sánchez, després de reunir-se amb l'executiva federal del seu partit, que ha aprovat avui una declaració en favor de fer les "modificacions normatives adequades" per "sancionar" a Torra.

Segons ha explicat Sánchez, el grup socialista proposarà una esmena al seu propi projecte de llei d'igualtat de tracte -que busca la prevenció i eliminació de totes les formes de discriminació, així com per reparar el dany que pateixen les víctima- perquè "en els càrrecs públics que actuïn plantejant fórmules de discriminació als seus ciutadans la sanció es vegi agreujada ".