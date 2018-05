Citen com a investigat el número dos de Montoro per delictes de prevaricació, malversació i suborn

El secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, haurà de declarar el pròxim 5 de juny junt amb tres persones més com a presumpte autor d'un delicte de prevaricació administrativa continuada, falsedat en document mercantil, malversació de fons públics continuats i suborn i tràfic d'influències durant la seva etapa com a alcalde de Jaén, segons informa la Cadena Ser.

Concretament, el jutjat d'Instrucció número 2 de Jaén va obrir diligències contra l'exalcalde per ordenar "personalment" el pagament -en contra els informes de l'interventor municipal- a Matinsreg, l'empresa encarregada del manteniment de les fonts ornamentals a la capital.

En les diligències, segons la SER, també s'inclouen "factures falses, incorporant conceptes i serveis facturats no executats realment", fins a causar un sobrecost de 3,6 milions d'euros per a l'Ajuntament en comparació amb la gestió de l'empresa que gestionava el servei anteriorment. Entre aquestes factures, hi hauria gran quantitat d'hores de feina no realitzades.