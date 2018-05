Els EUA anuncien «les majors sancions de la història» contra l'Iran

El secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, va anunciar que la Casa Blanca imposarà a l'Iran «les majors sancions de la Història», després de la ruptura de l'acord nuclear, que havia mantingut en suspens les mesures punitives contra el règim dels aiatol·làs. Pompeo va revelar el pla del Govern de Donald Trump sobre la nació persa després que es retirés de l'acord signat el 2015 pel Grup 5+1 -format pels Estats Units, Regne Unit, França, Alemanya, Rússia i Xina- amb l'Iran per desmuntar el seu programa nuclear a canvi de la retirada progressiva de les sancions internacionals.

El cap de la diplomàcia nord-americana va insistir que el pacte té «defectes terribles». «L'Administració Obama va apostar perquè l'acord empenyeria l'Iran a abandonar les seves accions hostils i a complir les normes internacionals, però va ser una aposta perdedora amb repercussions per a tots els que viuen al Pròxim Orient», va assegurar Pompeo.

Per part seva, el president iranià, Hassan Rohani, va posar en dubte la legitimitat dels Estats Units per «decidir per l'Iran i el món», en resposta al secretari d'Estat. «Qui ets tu per decidir per l'Iran i el món?», li va etzibar Rohani. «El món ja no accepta que els Estats Units decideixin per ell. Com a països independents, aquesta era s'ha acabat. Seguirem el nostre camí amb el suport de la nostra nació», va destacar.

Per la seva banda, una font de l'administració iraniana va assenyalar que les paraules de Pompeo revelen que «els Estats Units estan buscant el canvi de règim a l'Iran». «Volen pressionar perquè ens rendim i acceptem les seves demandes il·legals», va retreure.