El M5S i la Lliga proposen Giuseppe Conte com a primer ministre a Itàlia

El líder del Moviment 5 Estrelles (M5S), Luigi di Maio, va revelar que Giuseppe Conte és l'escollit pel seu partit i per la Lliga per liderar el nou govern italià, confirmant així les especulacions de la premsa italiana, després de reunir-se al Palau del Quirinale amb el president, Sergio Mattarella. «No als canvis de jaqueta. No a les persones que procedeixen del Grup Mixt i que entren a altres grups. Aquest no era l'esperit que volíem donari al Govern», va argumentar Di Maio.

El líder del Moviment 5 Estrelles va ser rebut per Mattarella al Quirinale i poc després va visitar el palau presidencial el líder de la Lliga, Matteo Salvini, després que els dos partits hagin aconseguit tancar un contracte de govern en els darrers dies i pactar durant el cap de setmana la composició de l'executiu, inclòs el nom del primer ministre, que no serà cap d'ells dos.

Di Maio va explicar que havia traslladat al president «el nom de la persona que millor pot tirar endavant el programa» pactat entre els dos partits i que esperen signar «aviat». El líder del M5S, el partit més votat a les eleccions del 4 de març, va aclarir que es tractarà d'un «govern polític, que posarà en el centre les qüestions polítiques» i es va mostrar satisfet pel fet que el seu partit hagi aconseguit incloure en el contracte de govern els 20 punts que van plantejar a la campanya electoral.

«Òbviament el nostre objectiu era i és millorar la qualitat de vida dels italians», va defensar, incidint que també han aconseguit imposar el mètode de «primer discutir els temes i després discutir els noms» perquè era el «just».

Finalment, va confiar que Mattarella doni el seu vistiplau al govern proposat i que aquest pugui començar el seu camí, destacant que serà un executiu «inesperat però votat, que no passa per canvis de jaqueta ni la traïció al mandat electoral», en referència al fet que les dues formacions van ser les més votades. Segons la seva opinió, haver hagut d'esperar 80 dies «ha valgut la pena», ja que això ha permès «prendre's una mica de temps per fer reflexions perquè pugui néixer la tercera república».