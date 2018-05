El candidat a primer ministre d'Itàlia va falsejar el currículum

Els dubtes sobre el currículum acadèmic del professor de Dret Giuseppe Conte podrien fer que el president del país, Sergio Mattarella, acabi descartant-lo com a candidat a primer ministre, després d'haver estat proposat dilluns per la Lliga i el Moviment Cinc Estrelles i després que el diari The New York Times posés en dubte la seva etapa en una universitat nord-americana.

Segons els diaris Il Corriere della Sera i La Repubblica, Mattarella estaria pensant a ajornar la presa d'una decisió sobre la candidatura de Conte i fins i tot podria estudiar un altre nom. Els mitjans van apuntar que el líder del Moviment Cinc Estrelles, Luigi di Maio, se situa com el candidat amb més opcions per ser proposat per Mattarella per al càrrec de president del Consell de Ministres si finalment no dona suport a Conte.

The New York Times va informar que el currículum presentat per Conte al Parlament inclou un període de «perfeccionament i actualització» a la Universitat de Nova York que aquesta nega.