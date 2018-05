Detenen l'exministre Zaplana per blanqueig de capitals

La Guàrdia Civil va detenir en el marc de l'operació Erial pels delictes de blanqueig de capitals, suborn i contra la Hisenda Pública l'exministre i expresident de la Comunitat Valenciana Eduardo Zaplana, així com qui va ser el seu cap de Gabinet, Juan Francisco García, i l'empresari Vicente Cotino. A més dels anteriors, hi ha tres arrestats més: Francisco Grau, economista i exsecretari del consell d'administració de la CAM des del 1998 fins al 2007 i després membre de la seva comissió de control fins a la intervenció de l'entitat bancària; Joaquín Barceló Llorens, exdirectiu del parc temàtic Terra Mítica; i la dona d'aquest darrer. Barceló va dirigir també el Centre de Desenvolupament Turístic (CDT) de Benidorm, localitat en la qual Zaplana va ser alcalde abans de passar a presidir la Generalitat, i també va ser director de Formació de l'Agència Valenciana de Turisme. Demà declararà com a imputat davant la policia Juan Cotino, expresident de les Corts Valencianes.

L'operació continua oberta i a darrera hora del dia van tenir lloc diversos escorcolls, un d'ells al domicili de Zaplana a Benidorm. Juan Francisco García va ser detingut a Barcelona perquè és un dels tres candidats a presidir l'ACB, que estava celebrant la seva assemblea en aquesta ciutat.

Els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) van batejar com a Erial aquesta nova operació que afecta l'etapa de Zaplana al capdavant de la Generalitat valenciana. El polític del PP va ser detingut quan sortia del seu habitatge a València, que va ser escorcollat per agents de la UCO.

Els investigadors es van personar a la seu de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per sol·licitar documentació de la Zona VI del Pla Eòlic. Aquest pla va ser adjudicat en el seu moment a la societat Projectes Eòlics Valencians i en ell l'empresa Sedesa, de Vicente Cotino, tenia una participació del 25 per cent.

El PP va acordar la suspensió de militància de Zaplana i de Barceló. La decisió va ser presa pel president i pel secretari del Comitè Nacional de Drets i Garanties del PP, Alfonso Fernández Mañueco i Juan Carlos Vera, respectivament, reunits d'urgència. En el cas de Zaplana, el PP a la Comunitat Valenciana va decidir obrir-li un expedient informatiu després de l'arrest i va sol·licitar a la direcció estatal que acordés a més la seva baixa de militància, una mesura que serà cautelar, mentre avancen les investigacions sobre el cas. El mateix va passar amb Barceló, a qui també se li suspèn la seva vinculació amb el PP.

Paral·lelament, Telefónica va decidir suspendre «amb caràcter immediat» la relació laboral amb l'exministre Zaplana. «Telefónica suspèn amb caràcter immediat la relació laboral, a l'àrea d'Afers Públics, que manté amb Eduardo Zaplana a l'espera de conèixer més detalls sobre la seva situació», va assegurar la companyia.

Concretament, la Fiscalia Anticorrupció i la Unitat Central Operativa rastregen el cobrament de més de deu milions d'euros en comissions il·legals rebudes per l'adjudicació de contractes públics durant l'etapa de Zaplana al capdavant de la Generalitat Valenciana i amagats a l'estranger. Els investigadors es van personar a la seu de la Conselleria d'Economia i van practicar una vintena d'escorcolls per demanar documentació sobre contractes públics, entre ells de la concessió de la ITV i del Pla Eòlic dissenyat durant l'etapa de Zaplana al capdavant del Govern valencià.

Fonts oficials van xifrar en deu milions els diners que s'hauria abonat presumptament en concepte de comissions il·legals per beneficiar-se de l'adjudicació d'aquests contractes, si bé van afegir que s'està investigant la destinació i els beneficiaris d'aquests fons.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, veu en la detenció de l'exministre «una altra mostra de la corrupció que el PP escampa per totes les institucions» i va recordarque els governs que en el seu dia van ser «icones» de la gestió del PP avui representen «la pitjor política». El dirigent socialista va recordar que Zaplana va ser ministre de Treball amb el president José María Aznar, portaveu parlamentari del PP, president de la Generalitat Valenciana i alcalde de Benidorm.

Per part seva, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va ironitzar sobre la detenció de Zaplana destacant que es tracta d'«un altre cas aïllat» de corrupció al PP. «Una detenció més. Zaplana, Soria, Aguirre, Granados, González, Bárcenas, Camps... Casos aïllats», va comentar Iglesias als passadissos del Congrés, abans de denunciar, un cop més, que a Espanya governa un partit «corrupte» que «parasita les institucions». «Si el PP, gràcies a Ciutadans, segueix governant en aquest país, no és per aplicar polítiques públiques, sinó bàsicament per retardar el que sembla inevitable en el cas de molts exdirigents de PP: que vagin a la presó per delinqüents», va assegurar el líder de Podem.

El ministre d'Educació i portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va mostrar la seva sorpresa per la detenció de l'exministre, tot i que va assegurar que aquest sentiment el té amb «la detenció de qualsevol persona». «Com podria esperar l'arrest d'algú, creuen que la Policia m'explica abans qui detindrà?», va ironitzar davant les preguntes dels periodistes.