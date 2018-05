El Govern baixarà a 5 la nota per accedir a una beca general

El Govern baixarà de 5,5 a 5 la nota mitjana necessària per accedir a una beca general, va anunciar el ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, al ple del Senat en ser preguntat pel balanç del sistema de beques i les perspectives per a la convocatòria del proper curs, i si pensa introduir modificacions en la convocatòria de beques per al curs 2018-2019.

La baixada de la nota és una reivindicació històrica dels rectors de les universitats espanyoles, davant els quals el president del Govern, Mariano Rajoy, va avançar ahir a Salamanca que l'Estat no vol que ningú que s'ho mereixi s'hi quedi fora. «Volem que siguin més els que tinguin oportunitats, i actuarem en conseqüència», va assegurar.