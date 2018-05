Moncloa no publicarà els nomenaments mentre no canviïn els consellers

Fonts del govern espanyol i del PP han insistit en les últimes hores que l´executiu de Mariano Rajoy no autoritzarà en cap cas la publicació del decret de nomenaments dels consellers de Quim Torra mentre aquest no el reformuli i elimini del seu equip les persones empresonades o a l´estranger, cas dels consellers Josep Rull, Jordi Turull, Toni Comín i Lluís Puig. "En el format actual és impossible la publicació", han apuntat a l´ACN fonts de l´entorn del president espanyol, mentre que veus de la direcció del PP han assenyalat que l´executiu mantindrà aquesta posició independentment de les actuacions legals que emprengui el president de la Generalitat. L´objectiu, segons aquestes fonts, és que sigui Joaquim Torra que mogui fitxa, redacti un nou decret de nomenaments i permeti d´aquesta manera la presa de possessió del Govern i, per tant, l´aixecament de l´article 155 de la Constitució.

La qüestió plana sobre aquesta segona sessió de votacions dels pressupostos generals de l´Estat, on el criteri del PNB –que s´ha compromès a no aprovar-los si es manté el 155- serà decisiu per a l´aprovació dels comptes de Rajoy. El coordinador general del PP, Fernando Martínz Maillo, ha assegurat en declaracions als passadissos del Congrés que la seva formació "encara no té la certesa" del "sí" del PNB, una formació que de moment evita fer declaracions durant la jornada d´avui.

El portaveu parlamentari del PNB, Aitor Esteban, es va limitar aquest dimarts a la nit a assegurar que "encara no ho ha res decidit", tot i que el PNB va donar suport ja a les partides que es van votar dimarts i cap dels actors de l´acord per a l´aprovació dels pressupostos ha expressat preocupació públicament.

La incògnita es resoldrà a partir de les cinc de la tarda quan s´ha de produït la segona i última tanda de votacions dels pressupostos. El PNB en tindria prou a votar en contra d´una sola secció per fer caure tots els comptes de Mariano Rajoy, fet que podria tenir implicacions també en la durada de la legislatura espanyola.

Mentrestant continua la incertesa també respecte al moment en què se celebrarà l´acte de presa de possessió del nou Govern. Dues de les conselleres d´aquest executiu, Teresa Jordà i Ester Capella, continuen a hores d´ara al Congrés dels Diputats. El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha assegurat a TV3 que de moment no han estat convocades per a la pressa de possessió i ha avançat que "no es mouran de Madrid" en tot el dia.

El diputat ha afegit que és la seva "responsabilitat" participar de les votacions dels pressupostos generals de l'Estat, tant la del migdia com la del vespre, per garantir els seus vots negatius, posat que desconeixen quin serà finalment el vot del PNB. "Què passaria si el PNB decisius no donar suport als pressupostos però no poguessin ser derrotats per l'absència de la Teresa i l'Ester?", ha plantejat.